Россия и Китай могут разместить ядерную энергоустановку на Луне

Россия и Китай могут разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2025 годах. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

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«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал он.

В декабре глава «Роскосмоса» сообщил, что Россия получила фору по развитию ядерной энергетики в космосе, но любое промедление будет сокращать отрыв.

В ноябре генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев в своем докладе отметил, что российские космонавты высадятся на Луну в 2031-2040 годы.

В октябре стало известно, что в Центре Келдыша (входит в «Роскосмос») ведется создание принципиально нового средства для полетов в дальний космос. Изделие обеспечит рост экономичности транспортных операций в космосе.