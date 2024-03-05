В NASA «озвучили» фотографии космоса

Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США удалось перевести в звук новые изображения, полученные обсерваторией «Чандра» и космическими телескопами «Джеймс Уэбб» и «Хаббл». Об этом сообщает журнал Naked Science.

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Специалисты NASA ранее уже превращали визуальную информацию в звуковые пейзажи. Сейчас они смогли озвучить туманность IC 443 в созвездии Близнецов, спиральную галактику Messier 74 и туманность MSH 15-52.

При трансформации изображений более яркий свет соответствует более громким звукам, красные цвета имеют более низкую тональность, а синие — более высокий тон.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщило, что российским ученым удалось создать музыкальный отрывок первого дня Великой Отечественной войны с помощью цифровых алгоритмов.

Проект был реализован к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.