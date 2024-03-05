Генетики предложили разгадку тайны коричневых панд

Китайские ученые обнаружили ген, ответственный за коричнево-белый мех уникальных больших панд. Об этом рассказал журнал Nature.

В течение многих лет китайские исследователи бились над загадкой Цизая, единственной коричнево-белой панды в неволе. Его нашли брошенным в дикой природе и приютили в Центре разведения и защиты диких животных. Человечеству известно о всего семи коричнево-белых пандах - все они происходят из Циньлин, горного хребта в китайской провинции Шэньси.

Группа исследователей выяснила, почему у 14-летнего Цизая такой необычный мех, и эти выводы, вероятно, можно применить и к его диким собратьям, отмечает Nature. Генетики пришли к выводу, что у коричневых панд отсутствует короткая последовательность ДНК в гене Bace2, вязанном с пигментацией.

По словам Ху Ибо, соавтора исследования, панды с Циньлин заметно отличаются от панд из Сычуани - провинции, где обитает большинство этих животных. Предыдущие исследования показали, что циньлинские панды могли отделиться от сычуаньских около 300 тысяч лет назад.

Ху и его коллеги изучили геномную информацию нескольких коричнево-белых панд, включая Цизая, его подругу и их детеныша, и геномы черно-белых панд. Исследователи пришли к выводу, что коричневые панды гомозиготны по определенной версии Bace2, то есть имеют идентичные копии гена. Генетическое секвенирование подтвердило, что в обеих копиях Bace2 у бурых панд отсутствовал один и тот же участок из 25 пар оснований.

Секвенирование 192 черно-белых панд в неволе показало отсутствие гомозиготности по этой версии Bace2.

Ученые также выяснили, что волосы коричневых панд по сравнению с волосами черных панд содержат меньше компонентов клеток, ответственных за пигментацию волос и кожи.