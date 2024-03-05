В Руанде заново открыли самую маленькую в мире кувшинку

В Руанде обнаружили цветок, который считался исчезнувшим в дикой природе с 2010 года. Речь идет о самой маленькой в мире кувшинке. Научное название растения – Nymphaea thermarum.

© Thomas Abeli et al. / Oryx

Кувшинка является эндемиком Руанды. Новую популяцию растений заметили ученые Кембриджского университета. Цветы произрастали в мелких водоемах, подпитываемых геотермальными источниками.

Диаметр листьев Nymphaea thermarum составляет от одного до трех сантиметров. Это растение описали сравнительно недавно – в 1987 году. Кувшинки росли только в одном водоеме, и когда он пересох, вся популяция погибла.

Ученые считали, что вид исчез из дикой природы. Кувшинку разводили в искусственных условиях в Королевских ботанических садов Кью в Лондоне. Но летом 2023 года ученым удалось обнаружить несколько сотен экземпляров, произрастающих на участке площадью 4600 квадратных метров.

Специалисты заявили, что следует предпринять срочные меры для защиты этого цветка. Так, они предложили создать в месте его распространения небольшой заповедник, а также изменить статус вида в списке Международного союза охраны природы, сообщает Cambridge University Press.

Ранее сообщалось, что в Индонезии заново открыли исчезнувший вид млекопитающих. Это проехидна Аттенборо.