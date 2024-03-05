В начале 2024 года стартовали продажи шлема смешанной реальности Apple Vision Pro, его стоимость составила 3499 долларов (около 319 тысяч рублей по курсу начала марта 2024-го). Как рассказал Wccftech, Apple ускоряет исследования и разработки Vision Pro второго поколения, стремясь снизить стоимость шлема сразу на 50 процентов.

По данным Wccftech, более доступный вариант Vision Pro появится не раньше 2025 года. Чтобы добиться более низкой цены, Apple может добавить в свой список больше поставщиков.

Ранее сообщалось, что производство каждого Vision Pro обходится примерно в 1542 доллара без учета затрат на логистику, исследования, разработки, маркетинг и другие расходы. Большая часть суммы приходится на две 4K-панели micro-OLED (456 долларов).

Сейчас у Apple Vision Pro есть только один поставщик micro-OLED - компания Sony. Вероятно, она работает на максимальной мощности для выполнения заказов Apple и может производить лишь ограниченное количество таких устройств в год.

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По данным Wccftech, сейчас Apple также рассматривает в качестве поставщиков дисплеев компании SeeYa и BOE. Если стоимость дисплея снизится на 50 процентов, Apple Vision Pro перейдет в ценовую категорию 1499 долларов (около 136 тысяч рублей), отмечает издание.