Представлен ноутбук с необычной системой охлаждения

Представлен ноутбук Dynamic airflow с необычной системой охлаждения
Тайваньский производитель электроники Wistron разработал ноутбук с «динамическим воздушным потоком».
Уникальность системы заключается в механизме, который автоматически выдвигает заднюю часть ноутбука при открытии крышки. Это открывает дополнительные вентиляционные отверстия и увеличивает пространство для циркуляции воздуха.
Пока неизвестно, поступит ли этот ноутбук в продажу, но он уже получил награду iF Design Guide Award, поэтому доступны фотографии и некоторые подробности.
Согласно описанию награды, задняя часть ноутбука приводится в движение механизмом Hinge Auto-Extension, который обеспечивает «автоматическое выдвижение теплового модуля с помощью механизма сцепления».
Wistron утверждает, что обычно материнская плата и «тепловой компонент» находятся друг над другом, что не обеспечивает достаточного пространства для циркуляции воздуха. Новая система отодвигает «тепловой модуль» немного назад.
Теоретически это может помочь тонким ноутбукам немного повысить эффективность охлаждения.