Представлен ноутбук с необычной системой охлаждения

Тайваньский производитель электроники Wistron разработал ноутбук с «динамическим воздушным потоком».

Уникальность системы заключается в механизме, который автоматически выдвигает заднюю часть ноутбука при открытии крышки. Это открывает дополнительные вентиляционные отверстия и увеличивает пространство для циркуляции воздуха.

Пока неизвестно, поступит ли этот ноутбук в продажу, но он уже получил награду iF Design Guide Award, поэтому доступны фотографии и некоторые подробности.

Liliputing

Согласно описанию награды, задняя часть ноутбука приводится в движение механизмом Hinge Auto-Extension, который обеспечивает «автоматическое выдвижение теплового модуля с помощью механизма сцепления».

Wistron утверждает, что обычно материнская плата и «тепловой компонент» находятся друг над другом, что не обеспечивает достаточного пространства для циркуляции воздуха. Новая система отодвигает «тепловой модуль» немного назад.