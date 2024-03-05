Ученые выяснили, когда исчезнет Атлантический океан

В феврале 2024 года в журнале Geology вышла статья немецких и португальских геологов, которые предупредили о постепенном исчезновении Атлантического океана. Журнал The Week проанализировал статью и рассказал, что будет с Атлантикой и Тихим океаном через 200 миллионов лет.

Океаны не вечны: они могут появляться и исчезать из-за тектоники плит. Зоны субдукции (места, где одна литосферная плита погружается под другую) могут подталкивать сушу к высвобождению или «закрытию» океанов.

Исследователи обнаружили, что неактивная зона субдукции под Гибралтарским проливом может начать мигрировать в Атлантический океан, запустив процесс его уменьшения. В этой зоне субдукции также повышен риск землетрясений и вулканической активности.

Около 180 миллионов лет назад суперконтинент Пангея, который объединял почти всю сушу Земли, распался, образовав Атлантический океан и новые континенты. С тех пор Атлантика постепенно росла - на протяжении миллионов лет она расширялась со скоростью чуть меньше четырех сантиметров в год. Это объясняют циклом Вильсона - концепцией, описывающей процессы формирования и исчезновения океанов.

В рамках такого цикла единый континент распадается и образуется океан, который растет по мере того, как новые континенты расходятся. В какой-то момент континенты достигают поворотного момента - начала субдукции - когда старые тяжелые плиты на краю океана начинают скользить под более легкие континентальные плиты. Затем океан «сжимается», пока континенты по его краям не сталкиваются.

Атлантический океан растет, поэтому, согласно циклу Вильсона, его уменьшение - лишь вопрос времени.

Как отмечает The Week, по мере расширения Атлантического океана Тихий океан сокращался. Чтобы Атлантика сократилась, необходимо формирование новых зоны субдукции, это сложно и происходит не часто. Однако уже существующие зоны субдукции могут мигрировать в процессе субдукционного вторжения.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Geology, утверждается, что под Гибралтарским проливом существует неактивная зона субдукции. Эта небольшая зона пока дремлет, но в ближайшие 20 миллионов лет она распространится внутрь Атлантики. Это относительно скоро, если говорить о геологических временных масштабах, рассказал один из авторов исследования, португальский геолог Жоау Дуарте.

Ученые считают, что эта зона переместится в Атлантический океан посредством субдукционного вторжения. В результате Атлантика вступит в фазу упадка, когда водный объем сократится. Полностью исчезнуть океан может примерно через 200 миллионов лет, отметил Дуарте.