Американские города стали быстрее уходить под воду

Спутниковые снимки показывают, что города вдоль восточного побережья США, включая Нью-Йорк, Балтимор и Чарльстон, стали быстрее уходить под воду, что создает риски для инфраструктуры. Об этом со ссылкой на исследование американских ученых пишет LiveScience.

© Unsplash

Ранее анализ снимков с орбитальных аппаратов NASA показал, что в период с 2007-2020 годы земля под Нью-Йорком, Балтимором и Норфолком (Вирджиния) опускалась в среднем на 1-2 миллиметра в год. А последние данные свидетельствуют, что темпы проседания увеличились в 2 – 3 раза.

«Проседание имеет множество последствий для людей, живущих вдоль побережья, включая повышенный риск наводнений, а также повреждения домов и инфраструктуры из-за нестабильности грунта. По оценкам ученых, по меньшей мере 867 000 объектов недвижимости и критически важной инфраструктуры, включая автомагистрали, железные дороги, аэропорты, плотины и дамбы, находятся под угрозой», - отмечается в статье.

При этом ученые отмечают, что уход территорий под воду может также привести к попаданию соли на сельскохозяйственные угодья и в запасы пресной воды.

Одним из наиболее быстро тонущих городов стал Чарльстон в Южной Каролине. Центр его находится всего в трех метрах над уровнем моря, и город проседает примерно на 4 мм в год.

Ранее исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго сообщили, что к 2100 году около 43% городов в США могут столкнуться со значительным сокращением населения. Такая участь может грозить Цинциннати, Питтсбургу, Буффало, Сент-Луису, Мемфису, Балтимору, Детройту.