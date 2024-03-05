Греф: технологии ИИ по влиянию на человечество превзошли ядерный проект

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) настолько быстро развиваются, что по своему влиянию на человечество превзошли самые важные технологии, в том числе и ядерный проект. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф в ходе лекции "ТехнологИИ" на марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

"Сегодня технологии искусственного интеллекта часто называют технологиями ядерного проекта ХХ века, так сказал наш президент на конференции Al Journey, и, к сожалению, каждый год мы видим, как его слова оказываются пророческими. К сожалению, потому что мы видим, что технологии ИИ настолько быстро развиваются, что они, на мой взгляд, на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые в предыдущие столетия человечество изобретало, в том числе и ядерный проект", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, но надо сделать все, чтобы Россия была одним из лидеров в этом направлении.

Кроме этого, Путин подчеркивал, что исходящая от бесконтрольного развития искусственного интеллекта угроза заставит человечество задуматься о том, что надо договариваться об ограничениях в отрасли до появления реальных угроз. Президент сравнил это с ситуацией вокруг ядерного оружия: когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, то "все его обладатели начали между собой договариваться, потому что понимали, что неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению".

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.