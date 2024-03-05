Хакеры полгода использовали уязвимость в Windows, о которой знала Microsoft

Microsoft, зная о наличии уязвимости нулевого дня (0-day) в Windows, продолжала держать её открытой в течение шести месяцев. Само собой, киберпреступники воспользовались таким подарком.

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Несмотря на то что корпорация устранила брешь в прошлом месяце, группировка Lazarus использовала её в атаках с августа 2023 года для установки руткита на компьютеры жертв.

Некорректная оценка проблемы со стороны Microsoft получилась из-за небрежного отношения к возможности повышения привилегий с администраторских до ядра (admin-to-kernel). Например, специалисты антивирусной компании Avast объясняют это так:

«Когда речь заходит о безопасности в Windows, есть очень тонкая грань между администратором и ядром. Microsoft считает, что повышение прав “админ-ядро” не является нарушением границ. Другими словами, нет никаких гарантий со стороны разработчиков, что атакующие не получат доступ к ядру».

В результате кибергруппа Lazarus могла спокойно устанавливать в системы жертв кастомный руткит FudModule, который, по словам Avast, действовал максимально скрытно и был написан профессионалами.

Имея возможность взаимодействовать с ядром напрямую, FudModule мог прятать процессы, файлы и другую активность, параллельно контролируя наиболее глубокие уровни самой операционной системы. Более того, руткит позволял обходить защитные механизмы Windows вроде Endpoint Detection and Response, Protected Process Light и т. п.