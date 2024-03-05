Google представила обновление экрана вызова на смартфонах

Google представила обновление функции экрана вызова для некоторых смартфонов Pixel, включая Pixel Fold и Pixel 6, а также более новые модели. Теперь эта возможность стала еще удобнее благодаря кнопке Hello, позволяющей пользователям активировать Google Assistant для автоматического ответа на вызовы.

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После нажатия кнопки Hello Google Assistant предложит позвонившему оставить комментарий о цели звонка, и вы сможете слушать ответ в реальном времени. Если звучит что-то важное, можно вмешаться и начать разговор. В противном случае можно отклонить вызов и продолжить занятия.