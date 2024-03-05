Google представила обновление экрана вызова на смартфонах

Google представила обновление функции экрана вызова для некоторых смартфонов Pixel, включая Pixel Fold и Pixel 6, а также более новые модели. Теперь эта возможность стала еще удобнее благодаря кнопке Hello, позволяющей пользователям активировать Google Assistant для автоматического ответа на вызовы.
После нажатия кнопки Hello Google Assistant предложит позвонившему оставить комментарий о цели звонка, и вы сможете слушать ответ в реальном времени. Если звучит что-то важное, можно вмешаться и начать разговор. В противном случае можно отклонить вызов и продолжить занятия.
Хотя Google Assistant ранее выполнял аналогичную функцию, кнопка Hello дает пользователю полный контроль над началом процесса сортировки звонков. Есть даже опция сообщить звонящему подождать, если вы временно не можете ответить. Помимо этого, инструмент сохраняет транскрипты звонков для последующего ознакомления.