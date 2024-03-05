Китай интенсифицирует разработки в сфере искусственного интеллекта

"[Мы должны] интенсифицировать технологические разработки и их внедрение в сферах больших данных, искусственного интеллекта и других областях, реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс", создавать обладающие международной конкурентоспособностью кластеры цифровой индустрии", - указано в докладе.