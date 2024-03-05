Китай интенсифицирует разработки в сфере искусственного интеллекта
Правительство КНР планирует активизировать технологические разработки в сферах больших данных и искусственного интеллекта. Об этом говорится в докладе правительства, распространенном на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.
"[Мы должны] интенсифицировать технологические разработки и их внедрение в сферах больших данных, искусственного интеллекта и других областях, реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс", создавать обладающие международной конкурентоспособностью кластеры цифровой индустрии", - указано в докладе.