Ученые предположили, что может сниться собакам и кошкам

На вопрос о том, какие сновидения бывают у домашних животных, ответить сложно. Пока нет технологии, которая могла бы перевести мозговую активность даже человека в мир его снов, не говоря уже о питомцах. Тем не менее у специалистов есть несколько догадок по этому поводу.

Дейдре Барретт, исследователь сновидений из Гарвардского университета и автор книги «Комитет сна», отмечает, что на сегодняшний день никто не проводил исследования содержания снов животных. Однако известно, например, что сны могут видеть только собаки и кошки. У рыб нет фазы быстрого сна. Пока непонятно, могут ли спать птицы. У некоторых морских млекопитающих одно полушарие мозга всегда бодрствует, даже когда другое спит, при этом фаза быстрого сна вообще отсутствует или проявляется очень странно. То есть, вероятнее всего, дельфины и тюлени снов не видят.

CHENDONGSHAN/Getty Images

У кошек и собак наблюдается во время сна когнитивная активность мозга, которая очень напоминает активность мозга человека, когда он видит сны. Это не значит, правда, что эти питомцы видят сны, похожие на человеческие. К примеру, люди редко сообщают о запахах во сне, а собаки, вероятно, видят сны с запахами.

Также учёные полагают, что сны собак и кошек, как и у людей, отражают их повседневный опыт. У домашних собак сны могут включать еду, игры, любимого хозяина.