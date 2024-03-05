Италия станет главным центром управления спутниковой сетью всей Европы

Италия станет домом для главного центра управления «созвездием спутников» IRIS2 в рамках проекта Евросоюза. Об этом объявил министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

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IRIS2, оцененный в €6 млрд, будет включать несколько сотен спутников, усиливая технологический суверенитет ЕС. Проект предусматривает три центра контроля, расположенных в Италии, Франции и Люксембурге.

Вклад ЕС в проект составит €2,4 млрд, а остальные средства предполагается привлечь от частных компаний и Европейского космического агентства. Ожидается, что IRIS2 станет третьей крупной спутниковой программой ЕС после Galileo и Copernicus.