В Telegram появились новые функции для ведения бизнеса

Обновленная версия мессенджера Telegram предлагает пользователям раздел с дополнительными возможностями для бизнеса, убедился корреспондент ТАСС. Новые функции доступны для пользователей с подпиской Telegram Premium.

Теперь подписчики Telegram Premium в настройках могут добавлять приветственные сообщения для отправки новым клиентам, а также отправлять быстрые ответы - заранее подготовленные заготовки с медиафайлами и форматированием.

Кроме того, появилась возможность указывать график работы и адрес офиса своей компании, а также настраивать автоматическую отправку статуса "Нет на месте" в свое отсутствие.

Среди других функций - публикация в профиле в формате Stories фотографий и видео с товарами или услугами, возможность установки бизнес-статуса (эмодзи) рядом с именем, настройка разноцветных тегов для чатов. В приложении отмечается, что со временем список функций будет дополняться.