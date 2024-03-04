В Мексике обнаружили захоронение в виде мозаики из костей
При раскопках в мексиканском Посо-де-Ибарра археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили захоронение с человеческими останками в виде мозаики. Об этом сообщается на сайте INAH.
Отмечается, что открытие было сделано случайно во время строительства новой канализационной сети.
«Это погребальная система, состоящая из упорядоченных человеческих скелетных останков. Мы установили, что длинные кости, такие как бедренные, большеберцовые, лучевые и локтевые были аккуратно размещены в определенном секторе. Также намеренно были сгруппированы вместе черепа», — сообщила руководящий раскопками археолог Клаудия Сервин Росас.
По ее словам, все останки принадлежали, по меньшей мере, семи мужчинам разного возраста, у части из них наблюдались признаки модификации черепа, которая практиковалась в Мезоамерике и может также свидетельствовать об их высоком социальном статусе. Таким образом предполагается, что захоронение является часть погребальных обрядов, которые проводились в период культурной фазы Амапа (500-800/850 года нашей эры) при основании нового поселения. Это также подтверждают найдены на месте захоронения керамические сосуды и статуэтки.