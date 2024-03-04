В Мексике обнаружили захоронение в виде мозаики из костей

При раскопках в мексиканском Посо-де-Ибарра археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили захоронение с человеческими останками в виде мозаики. Об этом сообщается на сайте INAH.

«Это погребальная система, состоящая из упорядоченных человеческих скелетных останков. Мы установили, что длинные кости, такие как бедренные, большеберцовые, лучевые и локтевые были аккуратно размещены в определенном секторе. Также намеренно были сгруппированы вместе черепа», — сообщила руководящий раскопками археолог Клаудия Сервин Росас.

По ее словам, все останки принадлежали, по меньшей мере, семи мужчинам разного возраста, у части из них наблюдались признаки модификации черепа, которая практиковалась в Мезоамерике и может также свидетельствовать об их высоком социальном статусе. Таким образом предполагается, что захоронение является часть погребальных обрядов, которые проводились в период культурной фазы Амапа (500-800/850 года нашей эры) при основании нового поселения. Это также подтверждают найдены на месте захоронения керамические сосуды и статуэтки.