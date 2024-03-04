El Pais: вспышки на Солнце способны разрушить электросети

Журналист испанской газеты El Pais, Даниэль Медиавилла, выразил опасения о возможном разрушении электросети на Земле из-за ожидаемых мощных вспышек на Солнце в 2024 году.

Это может привести к отсутствию электричества и невозможности использования современных приборов и гаджетов из-за пика солнечной активности.

Медиавилла привел в пример "событие Кэррингтона" 1859 года, когда геомагнитная буря привела к отключению телефонной связи. Ранее было сообщено, что на Солнце были зафиксированы две вспышки самого высокого класса X, об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.