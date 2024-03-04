Спутник заснял на фото ледяные утесы на полюсе Марса

Космический аппарат «Марс-Экспресс» сделал высококачественные фотоснимки северного полюса Марса. На изображениях хорошо различимы узоры пыльных дюн и ледяные глыбы, сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

По словам астрономов, полярный регион Красной планеты представляет собой территорию размером с Францию, покрытую слоями пыли и водяного льда. Большую часть года он находится под шапкой из замерзшего углекислого газа, однако время от времени углекислота испаряется, обнаруживая скрытый под ней ландшафт.

В ЕКА отметили, что снимки «Марс-Экспресса» позволили оценить границу между регионами Olympia Planum и Planum Boreum. Первый представляет собой обширное море песчаных дюн, а второй — гладкое поле, где расположен северный полюс Марса. Эта зона почти не затронута эрозией и ударами метеоритов. Поверхность Planum Boreum обновляется каждый раз, когда сходит сухой лед из углекислоты.