Представлен среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy F15

Компания Samsung анонсировала в Индии новый смартфон среднего уровня Samsung Galaxy F15. Новинка выделяется лучшим в своем сегменте аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и SuperAMOLED-дисплеем.

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Особенности

Samsung Galaxy F15 получил Super AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность гаджета отвечает чипсет MediaTek Dimensity 6100+ в тандеме с 4/6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Функция RAM plus обеспечивает дополнительную виртуальную оперативную память до 12 ГБ.

Samsung Galaxy F15 получил тройную основную камеру:

главный датчик на 50 Мп;

сверхширокоугольный объектив на 5 Мп;

макро-сенсор на 2 Мп.

В каплевидном вырезе расположилась селфи-камера на 13 Мп. Ёмкость аккумулятора достигает 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Также стоит отметить поддержку microSD-карт, разъем для наушников 3,5 мм и дактилоскопический сканер, встроенный в кнопку питания. Смартфон работает под управлением предустановленной Android 14 One UI. Производитель обещает 4 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности.

Сроки выхода, цвета и цена

Samsung Galaxy F15 уже доступен в Индии. Смартфон предлагается в трёх цветах: Ash Black, Groovy Violet и Jazzy Green.

Цена: