На Сицилии восстановили двенадцатиметровую статую атланта у храма Зевса
Архитекторы Сицилии восстановили двенадцатиметровую статую атланта, которая во времена древнего мира поддерживала антаблемент храма Зевса Олимпийского в Агридженто. Об этом сообщает The History Blog.
Отмечается, что в V веке до н.э. храм поддерживало 40 подобных фигур атлантов, но до наших дней дошли только две. Первая скульптура расположена в Региональном археологическом музее Агридженто, а вторую удалось реконструировать и установить на исходное место.
Изначально храм Зевса Олимпийского начали строить около 480 г. до н.э., после захвата греками Карфагена. Порабощенные карфагенские пленники были задействованы в строительстве, но постройка храма так и не была окончена. При этом храм все равно стал самой большой подобной дорической постройкой из когда-либо построенных.
Впрочем, в 406 г. до н.э. Карфаген нанес ответный удар и храм Зевса Олимпийского был разграблен. Позже на сохранность постройки повлияли землетрясения, а также необходимость строительства пристани Порто-Эмпедокле, для постройки которой использовались камни, выдолбленные прямо из храма. На сегодняшний день на месте храм Зевса Олимпийского сохранилось только несколько стен и детали колонн.
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