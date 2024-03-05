Новый флагман Huawei получит треугольный блок камер

Популярный китайский инсайдер DigitalChatStation (DCS) опубликовал фотографию чехлов для Huawei P70, по которой можно определить одну из ключевых особенностей дизайна неанонсированного флагмана. Об этом сообщает издание Gizchina.

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Судя по дизайну чехлов, новинка Huawei получит блок камер треугольной формы, что является нетипичным решением для всего рынка смартфонов. Прорези под объективы дают понять, что Huawei P70 как минимум получит крупный основной модуль, две дополнительные камеры и двойную светодиодную вспышку.

Gizchina пишет, что утечка, инициированная инсайдером DigitalChatStation, соответствует более ранним слухам о Huawei P70. Например, из предыдущих сообщений все того же DigitalChatStation следует, что флагман Huawei образца 2024 года получит новый телеобъектив, новую технологию спутниковой связи и броский дизайн.