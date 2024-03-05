Астрофизики предупредили о досрочном приходе пика солнечной активности

Американские ученые из Национального центра атмосферных исследований штата Колорадо выяснили, что пик солнечной активности (солнечного максимума) текущего 11-летнего цикла мог наступить досрочно, хотя его начало ожидалось не раньше 2025 года. Об этом сообщает портал LiveScience со ссылкой на директора центра, специалиста по физике Солнца Скотта Макинтоша.

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Во время солнечного максимума количество темных пятен, покрывающих поверхность Солнца, значительно увеличивается. В результате они извергают более частые и более мощные солнечные бури, некоторые из которых могут обрушиться Землю, вызывая отключения связи и полярные сияния.

Всплеск активности вызван тем, что линии магнитного поля Солнца постепенно становятся все более запутанными. Но в какой-то момент во время максимума солнечной активности эти линии магнитного поля разрываются, что приводит к полному изменению магнитных полюсов звезды — где магнитные южный и северный полюсы меняются местами. После этого звезда начинает успокаиваться и в конечном итоге достигает солнечного минимума, когда солнечные пятна и солнечные бури почти полностью исчезают до начала следующего цикла.

По словам исследователей, увеличение солнечной активности в феврале 2024 года после январского затишья может указывать на то, что максимум уже наступил.

В прошлом месяце на Солнце внезапно начали происходить вспышки X-класса — самого мощного типа извержений. Менее чем за сутки гигантское пятно породило три X-вспышки, включая сильнейший выброс более чем за шесть лет.

Скотт Макинтош добавил, что наиболее активный и опасный период солнечной активности продлится около года, но его последствия будут проявляться в течение нескольких лет.