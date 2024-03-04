Исследование: уровень счастья в беднейших странах оказался выше, чем в развитых

Уровень счастья у людей, проживающих в развивающихся и неразвитых странах, оказался выше, чем у жителей экономически благополучных государств. К такому выводу пришли ученые из Испании и Канады, их исследование опубликовано в PNAS.

В опросе были задействованы почти три тысячи человек из коренных общин в 19 местах, расположенных в разных точках мира. Из опрошенных домохозяйств только 64% имели денежный доход. Участникам предлагали оценить свое субъективное ощущение счастья по шкале от 1 до 10 баллов после разговора о демографическом и экономическом состоянии домохозяйства, местной окружающей среде, зависимости от природных ресурсов и изменении климата. Все интервью проводились лично на местных языках.

По итогам опроса средний балл удовлетворенностью жизнью в небольших сообществах составил 6,8 балла: многие из них оценили свой субъективный уровень на 5,1 балла, но в четырех местах он был выше восьми. Такие значения до этого фиксировали только в богатых скандинавских странах, в том числе Дании и Финляндии.

При этом до сих пор остается неизвестным, что именно влияет на ощущение счастья в бедных сообществах. В связи с этим в дальнейшем ученые планируют продолжить работу в этом направлении. По их мнению, данная информация поможет обеспечить каждой такой группе достаточную удовлетворенность жизнью.