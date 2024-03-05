В Египте нашли недостающую часть статуи фараона Рамзеса II

В ходе археологических раскопок в Египте найдена часть статуи фараона Рамзеса II, передает РИА «Новости».

Речь идет об обнаружении на территории древнего города Гермополь в провинции Эль-Минья верхней части статуи Рамзеса II, уточнили в Министерстве туризма и древностей Египта. Находка представляет собой дополнение к нижней части статуи фараона, обнаруженной в 1930 году немецким археологом Гюнтером Редером.

Фрагмент изваяния выполнен из известняка, его высота составляет около 3,8 метра. При соединении обеих частей статуя может достигнуть семи метров в высоту.

Рамзес II считается одним из величайших правителей в истории Древнего Египта. Он правил более 60 лет, под его руководством достигнуты крупные военные успехи и территориальные завоевания.