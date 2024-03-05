Спутник Юпитера оказался беден кислородом

Спутник Юпитера Европа рассматривается учеными как потенциальное место развития внеземной жизни. Однако новое исследование ставит под сомнение обитаемость Европы.

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Ученые из Принстонского университета (США) установили, что спутник Юпитера беден кислородом. Между тем этот газ жизненно важен для функционирования клеток.

Европа – четвертый по величине спутник Юпитера. Она вращается вокруг газового гиганта на расстоянии около 778 млн км и делает полный оборот за 3,5 суток.

Европа обладает очень тонкой атмосферой и покрыта ледяным панцирем толщиной около 24 км. Ученые практически уверены в том, что под ледниками спутника скрывается внутренний теплый океан. Он содержит в два раза больше воды, чем все океаны Земля, вместе взятые.

Авторы новой научной работы проанализировали данные космического аппарата Juno, который пролетел над Европой 29 сентября 2022 года. Они установили, что на поверхности спутника ежесекундно образуется от 6 до 18 килограммов кислорода.

Это гораздо ниже предыдущих оценок, которые доходили до 1100 кг в секунду. Ученые полагают, что газ с поверхности спутника проникает сквозь трещины в ледяном покрове во внутренний океан.

Наличие большого количества кислорода означает, что он насыщает воду и может способствовать процветанию живых клеток. Однако при дефиците кислорода живые клетки имеют гораздо меньше шансов выжить на Европе, сообщает Nature Astronomy.

Ученые отметили, что Европа может быть обитаема, но жизнь будет развиваться в гораздо более узком диапазоне. Они рассчитывают получить дополнительные сведения с помощью миссии Europa Clipper, которая стартует уже осенью 2024 года.