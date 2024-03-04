ИИ призывает не искать контактов с инопланетянами из-за риска последствий
Международная группа ученых привлекла к исследованию инновационный искусственный интеллект (ИИ) под названием CosmoAgent, чтобы рассчитать вероятные последствия контакта с инопланетными цивилизациями, пишет издание «КП».
Моделирование сценариев ИИ произвел, применив Large Language Model (LLM). Результат он выдал такой: большинство вариантов сценариев — это атака Земли воинственной инопланетной цивилизацией, а последствия этого будут разрушительными.
Ряд известных ученых, в числе которых и Стивен Хокинг, уже высказывали схожие опасения. Для подтверждения своих выводов они приводили аналогии с историческими событиями взаимодействия цивилизаций с разным уровнем развития.
Но есть энтузиасты, которые не хотят прекращать поиски инопланетной цивилизации. Например, известно, что астрономы уже разработали проект «Галактический маяк» (Beacon in the Galaxy — BITG). Он имеет сходство с тем проектом, который уже был осуществлен 50 лет назад. Сигнал длиной в 169 секунд ушел 16 ноября 1974 года в сторону шарового звездного скопления М13, на расстоянии примерно 25 000 световых лет от Солнца, в созвездии Геркулеса.
Создатели «Галактического маяка» хотят просигналить туда же, но мощнее и объемнее по содержанию. Они готовы даже озвучить координаты Солнечной системы и Земли.
При этом многие ученые считают, что люди и так как на ладони. По их словам, если у человечества были бы братья по разуму с гораздо более высоким уровнем развития, то они уже давно прочитали и просчитали людей.