В Панаме обнаружена древняя гробница, полная золота

Министерство культуры Панамы сообщило о "великолепном открытии": в ходе раскопок в Археологическом парке Эль-Каньо была найдена крупная гробница, наполненная золотыми реликвиями и ценной керамикой.

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Как сообщает Arkeonews, гробница была раскопана в районе Ната, провинция Кокле. Находка ценна уже тем, что она проливает новый свет на сложное общество, существовавшее в данном регионе в доиспанский период. Усыпальница датирована примерно 750 годом нашей эры. Археологи предполагают, что она могла принадлежать одному из местных правителей. На это указывают многочисленные погребальные подношения, включая керамические и золотые артефакты.

Так, неизвестный правитель или высокопоставленный воин был похоронен с впечатляющим набором золотых предметов, в состав которого входили: пять пекторалей (нагрудное украшение, которое могло быть частью защитной амуниции воина), два пояса из золотых бус, четыре золотых браслета, две антропоморфные серьги (одна с изображением мужской фигуры, другая - женской), серьга в виде двойного крокодила, одно ожерелье с мелкими круглыми бусинами, пять сережек из зубов кашалота, покрытых золотом, набор золотых пластинок и два колокольчика. Также был найден набор костяных флейт и даже юбка из собачьих зубов. Все это, по мнению экспертов, является свидетельством культурного и социального богатства общества Кокле в доиспанский период.

На высокий социальный статус владельца гробницы указывает и тот факт, что внутри гробницы рядом с его могилой были раскопаны захоронения слуг, принесенных в жертву. Сама гробница, согласно местным верованиям, могла представлять собой окно в загробную жизнь. Раскопки еще продолжаются, поэтому пока сложно определить точное количество людей, похороненных вокруг правителя. Кстати, его похоронили лицом вниз, что было обычной практикой для этой культуры.

К слову, археологический парк Эль-Каньо известен своим некрополем с гробницами и каменными монолитами, датируемыми 700-1000 годами нашей эры. Древние монолиты находятся на берегу реки Рио-Гранде, первым их нашел и описал американский исследователь Хаятт Веррилл в 1925 году.