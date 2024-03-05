iPhone занял второе место по онлайн-продажам в России

В январе 2024 года на iPhone пришлось 14% от всех проданных онлайн смартфонов в России, что является вторым результатом среди всех брендов. Об этом сообщает издание «Известия».

Онлайн-продажи iPhone за год выросли на 60%, а доля бренда – на 2%. Первенство на рынке удерживает марка Redmi с долей 19% онлайн-продаж. Второе место вместе с Apple делит Tecno. Тройку лидеров с нераскрытой долей занимает Realme.

«Несмотря на два года с момента прекращения официальной деятельности на нашем рынке, продукты Apple по-прежнему востребованы», – заявил источник «Известий», который является одним из импортеров электроники в РФ.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что iPhone продолжают сохранять большую популярность в России за счет привычки к уникальным iOS и экосистеме Apple.