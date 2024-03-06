MacBook Air M3 оказался таким же мощным, как более дорогой MacBook Pro

Новенький MacBook Air M3 рвет в клочья ценовые ожидания!

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Недавно компьютер протестировали в Geekbench 6, и вот что выяснилось – «воздушный» ноутбук Apple на M3-чипе работает почти как более дорогой MacBook Pro.

В тестах производительности графики (OpenCL) M3 MacBook Air набрал около 30 тыс баллов, как и прошлогодний MacBook Pro. Чип М3 до сих пор использует встроенную графику, но мощность впечатляет даже по меркам дискретной видеокарты.

Получается, новый Air можно брать, если не хочется переплачивать за Pro? Не совсем! На бумаге характеристики шикарные, но есть и нюансы.

Например, крутой MacBook Pro имеет систему активного охлаждения, а М3-версия экономит на вентиляторе.

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С прошлым поколением Air на чипе М2 уже были жалобы на перегрев. Скорее всего, новичок будет страдать той же болячкой.

Кроме того, у базового MacBook Air M3 очень мало внутренней памяти – всего 256 ГБ. Как всегда, Apple просит непомерную цену за апгрейд.

Но если вам хватает версии 8/256 ГБ, да и вообще нужен простой рабочий ноут, то Air с мощным M3 – достойный вариант.