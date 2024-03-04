Стало известно о проблемах с конструкцией американского корабля Orion

НАСА изучает проблемы с конструкцией бокового люка американского пилотируемого корабля Orion, предназначенного для полетов астронавтов к Луне. Об этом пишет SpaceNews.

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Во время открытого заседания Консультативной группы по аэрокосмической безопасности стало известно, что НАСА в течение шести-девяти месяцев рассматривало «ряд проблем» с боковым люком корабля, которые могут повлиять на его способность открываться в нештатных ситуациях, например, на стартовой площадке или при приводнении.

Член группы Уильям Брэй, который рассказал о возникшей проблеме, не раскрыл подробностей. Ссылаясь на ежегодный отчет Консультативной группы по аэрокосмической безопасности, издание пишет, что речь может идти о проблеме «перепадов давления» с двух сторон люка. Представитель НАСА Рэйчел Крафт сообщила SpaceNews, что существует потребность в дополнительном анализе работы петель бокового люка при изменении давлений в аварийных и штатных ситуациях.

Другой проблемой, которая обсуждалась специалистами, стала эрозия теплозащитного экрана Orion, наблюдаемая во время вхождения космического корабля в атмосферу Земли в рамках миссии Artemis 1 в декабре 2022-го.