Новый процессор Huawei соответствует Zen 3

Рейтинг показывает, что ядра Taishan V120 примерно соответствуют ядрам AMD Zen 3. Вероятно, технология Huawei не так уж сильно отстает от передовых западных разработчиков чипов.

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Ядро Taishan V120 было впервые обнаружено в чипе смартфона Huawei Kirin 9000s, который использует четыре ядра наряду с двумя ядрами Arm Cortex A510. Поскольку чипы Kirin 9000 производятся с использованием 7-нм узла SMIC второго поколения (что, по мнению законодателей США, может сделать незаконными продажи на международном уровне), вполне вероятно, что протестированное ядро Taishan V120 также изготовлено на процессоре второго поколения.