Новый процессор Huawei соответствует Zen 3
Рейтинг показывает, что ядра Taishan V120 примерно соответствуют ядрам AMD Zen 3. Вероятно, технология Huawei не так уж сильно отстает от передовых западных разработчиков чипов.
Ядро Taishan V120 было впервые обнаружено в чипе смартфона Huawei Kirin 9000s, который использует четыре ядра наряду с двумя ядрами Arm Cortex A510. Поскольку чипы Kirin 9000 производятся с использованием 7-нм узла SMIC второго поколения (что, по мнению законодателей США, может сделать незаконными продажи на международном уровне), вполне вероятно, что протестированное ядро Taishan V120 также изготовлено на процессоре второго поколения.
Результат теста на самом деле мало что говорит о том, что представляет собой процессор на самом деле, единственным намеком является «Huawei Cloud OpenStack Nova». Вероятнее всего это серверный процессор Kunpeng 916, 920 или 930.