Найден древний исламо-еврейский астрономический инструмент

Среди экспонатов музея в Вероне (Италия) нашли астролябию, созданную в XI веке, с надписями на иврите и арабском языке. Открытие свидетельствует об исламо-еврейском научном обмене, сообщают ученые в журнале Nuncius.

© Federica Gigante/University of Cambridge

Историк Федерика Гиганте увидела недавно опубликованное изображение астролябии на сайте итальянского музея. В музее не знали о назначении предмета и думали, что он может быть подделкой. Астролябия оказалась покрыта выгравированными надписями на иврите и арабском языке. Она переходила из рук в руки в течение веков. Разные владельцы — мусульмане, евреи, европейские христиане — модифицировали инструмент и дополняли надписи. Ее использовали для расчета времени, расстояния, определения положения звезд и составления гороскопа.

«Это не просто невероятно редкий объект. Это впечатляющий опыт научного обмена между арабами, евреями и христианами на протяжении сотен лет», — отметила автор находки.

Вероятно, астролябию изготовили в Толедо, находившейся под властью мусульман территории Испании в одиннадцатом веке. На одной стороне пластины на арабском языке написано «для широты Кордовы, 38°30'», а на другой — «для широты Толедо, 40°». Толедо в то время был процветающим центром сосуществования и культурного обмена между мусульманами, евреями и христианами. Также на инструменте есть текст мусульманских молитв и североафриканские широты. Последнее позволяет предположить, что в какой-то момент астролябия использовалась в Марокко или Египте.

Надписи на иврите были добавлены к астролябии не одной рукой. Один набор дополнений вырезан глубоко и аккуратно, а другой набор переводов очень легкий, неровный и выдает неуверенную руку. Эти дополнения предполагают, что астролябия покинула Испанию или Северную Африку и циркулировал среди еврейской диаспоры в Италии, где арабский язык не понимался, а вместо него использовался иврит. Неточности в надписях на иврите предполагают, что оставивший их не был астрономом или изготовителем астролябий. Также на астролябии были оставлены переведенные на иврит арабские названия астрологических знаков Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и Овна.