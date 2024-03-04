Назван самый опасный для человечества грибок
Ученые из Национального справочного микологического центра Австралии (NMRC) заявили, что источником новой пандемии могут стать грибковые инфекции. Они перечислили самые опасные для человека патогены.
Так, наибольшая угроза исходит от дрожжеподобного гриба под названием Candida auris. Он был открыт в 2009 году в Японии и может вызывать инфекции крови у людей.
Патоген привлек к себе внимание научного сообщества только спустя пять лет после обнаружения. К тому времени он уже распространился в Южной Африке, Индии и США.
Грибок оказался способен жить на коже и легко передавался от человека к человеку, пока не попадал в кровоток. Он особенно опасен для пациентов с пониженным иммунитетом.
Исследование австралийских ученых показало, что грибок устойчив к современным лекарственным препаратам. Ему даже присвоили название «первой грибковой супербактерии».
По данным экспертов, в 2022 году инфекция поразила 2377 человек только в Америке. Еще 5754 человек стали бессимптомными носителями.
Признаками наличия инфекции являются лихорадка, низкое кровяное давление, озноб и боли в теле. Смертность составляет от 30 до 60%.
Ученые отметили, что человечество уже сейчас переживает медленно развивающуюся грибковую пандемию. В мире от грибковых инфекций каждый год умирает около четырех миллионов человек.
В ВОЗ оценили четыре из 19 грибковых патогенов как представляющие критическую угрозу для общественного здравоохранения. Помимо Candida auris, в этот список вошли Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus и Candida albicans.
Быстрое распространение грибков связали с изменением климата и повышением глобальных температур. Потепление способствует мутациям грибковых патогенов и охвату все больших территорий, сообщает The Daily Mail.
Другое исследование показало, что новую пандемию могут вызвать арктические зомби-вирусы. Они высвободятся при таянии вечной мерзлоты.