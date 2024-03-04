Назван самый опасный для человечества грибок

Ученые из Национального справочного микологического центра Австралии (NMRC) заявили, что источником новой пандемии могут стать грибковые инфекции. Они перечислили самые опасные для человека патогены.

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Так, наибольшая угроза исходит от дрожжеподобного гриба под названием Candida auris. Он был открыт в 2009 году в Японии и может вызывать инфекции крови у людей.

Патоген привлек к себе внимание научного сообщества только спустя пять лет после обнаружения. К тому времени он уже распространился в Южной Африке, Индии и США.

Грибок оказался способен жить на коже и легко передавался от человека к человеку, пока не попадал в кровоток. Он особенно опасен для пациентов с пониженным иммунитетом.

Исследование австралийских ученых показало, что грибок устойчив к современным лекарственным препаратам. Ему даже присвоили название «первой грибковой супербактерии».

По данным экспертов, в 2022 году инфекция поразила 2377 человек только в Америке. Еще 5754 человек стали бессимптомными носителями.

Признаками наличия инфекции являются лихорадка, низкое кровяное давление, озноб и боли в теле. Смертность составляет от 30 до 60%.

Ученые отметили, что человечество уже сейчас переживает медленно развивающуюся грибковую пандемию. В мире от грибковых инфекций каждый год умирает около четырех миллионов человек.

В ВОЗ оценили четыре из 19 грибковых патогенов как представляющие критическую угрозу для общественного здравоохранения. Помимо Candida auris, в этот список вошли Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus и Candida albicans.

Быстрое распространение грибков связали с изменением климата и повышением глобальных температур. Потепление способствует мутациям грибковых патогенов и охвату все больших территорий, сообщает The Daily Mail.