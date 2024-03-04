Корабль Crew Dragon Endeavour побил рекорд

«Этот корабль провел на орбите 466 суток — больше, чем любой космический корабль, предназначенный для перевозки людей на Землю и обратно. Новая миссия добавит примерно 180 суток», — говорится в публикации.

Всего каждый из многоразовых кораблей Crew Dragon рассчитан на 15 полетов. В настоящее время SpaceX располагает четырьмя пилотируемыми кораблями и планирует построить еще один, который совершит свой первый полет в 2025 году. В компании уверены, что это будет последним построенным Crew Dragon, поскольку пяти таких кораблей достаточно для обеспечения потребностей НАСА.