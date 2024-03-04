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Инсайдер показал на рендерах дизайн нового дешевого iPhone

Издание 91mobiles опубликовало новые CAD-рендеры iPhone SE 4, которые подтверждают некоторые ранние слухи о новом бюджетном смартфоне Apple.

Инсайдер показал на рендерах дизайн нового дешевого iPhone
© 91mobiles.com

Предыдущие устройства iPhone SE были основаны на старых моделях iPhone от Apple с кнопкой «Домой». Судя по новым CAD-рендерам, iPhone SE 4 нарушит этот принцип. Так, размеры устройства составят 147,7 на 71,5 на 7,7 мм, как у iPhone 13 и iPhone 14.

iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый дисплей, что является значительным улучшением относительно 4,7-дюймового экрана новейшего на текущий момент iPhone SE 5G. В экране имеется вырез под «челку», в которой будут сокрыты всевозможные датчики системы Face ID. По рендерам также можно предположить, что новинка обзаведется разъемом USB-С и так называемой Action Button, дебютировавшей в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Изначально ожидалось, что iPhone SE 4 появится на рынке только в 2025 году. Однако в 91mobiles не исключают, что новинка будет представлена уже этой осенью вместе с серией iPhone 16. Скорый анонс смартфона, по мнению журналистов, косвенно указывает растущее в последнее время количество слухов о новинке.

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