В Китае задействуют ИИ для наблюдения за международной лунной станцией

В Китае планируют использовать ИИ для наблюдения за международной лунной станцией
Китай задействует технологии организации видеонаблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) национальной системы "Тяньван" для постоянного мониторинга обстановки вокруг запланированной к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
"Строительство и эксплуатация системы оптического наблюдения на Международной научной лунной станции (МНЛС) может опираться на успешный опыт китайского проекта "Тяньван" (Skynet Project)", - передает издание заявление CNSA.
По мнению ведомства, организация системы видеонаблюдения на лунных объектах необходима для долгосрочной и эффективной работы космической инфраструктуры. Китайский проект "Тяньван" представляет собой крупнейшую в мире единую сеть камер видеонаблюдения с ИИ. Всего более 600 млн устройств оптического наблюдения в КНР включены в эту систему. Она позволяет идентифицировать личность человека по его лицу и походке, используя ИИ.
На лунных объектах планируется размещение множества работающих в видимом и инфракрасном спектрах света малоразмерных камер весом 100 г, которые оснастят чипами с ИИ. Для работы в условиях космоса устройствам будут предъявляться особые требования: необходимость иметь минимальный срок службы в 10 лет, способность выдерживать колебания температуры от более 100 до минус 180 градусов по Цельсию, а также противостоять потоку космического излучения.
Сообщается, что видеокамеры смогут самостоятельно "идентифицировать, определять местонахождение, отслеживать и нацеливаться на подозрительные объекты". В случае обнаружения аномалий, система "незамедлительно подаст сигнал тревоги и примет соответствующие меры".
Ранее Китай обнародовал свой план строительства МНЛС, который подразумевает три основных этапа. Базовый комплекс лунной станции планируется построить к 2028 году, он будет использоваться для исследования лунной поверхности и проверки основных систем и оборудования миссии.
В марте 2021 года КНР и Роскосмос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году. К проекту по строительству МНЛС ранее присоединись Пакистан, ОАЭ, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества, Азербайджан и швейцарская компания Nano-SPACE.