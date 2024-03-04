Маск сообщил о максимальной скорости загрузки со спутника Starlink на Android

Глава SpaceX Илон Маск сообщил в X (Twitter), что компании удалось добиться максимальной скорости загрузки 17 Мбит/с со спутника Starlink на Galaxy S21 Ultra. Тестирование началось пару месяцев назад, когда компания заключила партнерское соглашение с T-Mobile для создания услуги спутниковой связи для звонков и сообщений.

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Стоит отметить, что смартфону не потребуется никакого специального оборудования для подключения к спутнику. Таким образом, даже если поблизости нет зоны действия обычной сотовой сети, смартфон сможет совершать/принимать звонки и сообщения, подключаясь напрямую к спутнику.

Однако из-за низких скоростей спутниковый интернет будет актуальным лишь в чрезвычайных ситуациях или когда поблизости нет сотовой сети. Маск отметил, что пока сервис работает в партнёрстве с такими операторами беспроводной связи, как SpaceX и T-Mobile.

В августе 2022 года SpaceX и оператор T-Mobile объявили о партнерстве по использованию спутников Starlink для устранения мертвых зон в зоне покрытия сотовой сети. Первоначальные планы предусматривали, что обычные смартфоны 5G смогут подключаться к спутникам Starlink на скорости 2-4 Мбит/с в определенных зонах покрытия. Однако как видно из результатов, максимальная скорость на практике оказалась существенно выше.