Самые необычные профессии в индустрии ИИ

В индустрии ИИ работают далеко не только программисты и инженеры: кроме них над различными чат-ботами и языковыми моделями работают сотни специалистов самых разных специальностей. Портал howtogeek.com рассказал о самых необычных профессиях в сфере ИИ.

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Промпт-инженер

Промпт-инженер — специалист по коммуникации с чат-ботами и тот, кто определяет качество их ответов. Он может обладать экспертизой в сфере структуры нейросети бота, обучающих данных, лимитов токенов и т.д. Иногда промпт-инженер, имеющий теоретическую базу знаний, дополнительно ставит опыты над чат-ботами, а иногда и ограничивается лишь ими. Как бы то ни было, эти инженеры стараются получить от ИИ самый качественный ответ при помощи самого простого запроса.

Специалист по этике ИИ

Применение ИИ вызывает среди экспертов беспокойство по поводу кое-каких этических проблем. Использование ИИ киберпреступниками, предвзятость обучающих баз данных и эксплуатация авторского контента — лишь одни из немногих спорных вопросов в этой сфере. И как раз здесь на помощь приходит специалист по этике. Его работа — удостовериться в том, что разработка отдельно взятой ИИ системы проходит этично. Например, сотрудник может отметить проблемы с тем, как языковая модель взаимодействует с пользователями, или обратить внимание разработчиков на предубеждения ИИ насчет политических групп, гендеров или расы.

ИИ художник

На рынке существует много генеративных ИИ, способных создавать изображения, поэтому картинки, сгенерированные чат-ботами, распространены крайне широко. Их можно продавать в Сети как любое другое произведение искусства, и задача ИИ художника — подобрать правильные запросы для генерации той или иной картинки. Хотя, справедливости ради, сама тема ИИ в творческих сферах — невероятно противоречивый топик.

ИИ фактчекер

Если вы регулярно пользуетесь чат-ботами, то наверняка хоть раз замечали, что ответы ИИ далеки от идеала. ChatGPT и Bard иногда могут предоставлять неправильную информацию из-за низкого качества обучающих данных или «галлюцинаций». Фактчекер изучает ответы языковых моделей и определяет их точность, чтобы разработчики лучше понимали способности ИИ. Для этой работы не нужно изучать принципы структуры нейросетей в деталях, но она не менее важна.

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