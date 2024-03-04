Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 13C

Плюсы и минусы нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 13C
Ведущий YouTube-канала перечислил основные характеристики нового Xiaomi Redmi 13C и проверил его в работе.
Поставляется Xiaomi Redmi 13C вместе с кратким руководством, ключом для извлечения слота для SIM-карт и карты памяти до 1 ТБ, кабель USB-C. Блока питания, защитной плёнки на экране и чехла в комплекте нет. Поддерживает устройство зарядку максимум на 18 Вт.
Естественно, стерео у Redmi 13C нет — только моно. Звучание — самое обычное. Экран на этом смартфоне имеет матрицу IPS, диагональ 6,74 дюйма, разрешение 1600×720, частоту обновления — до 90 Гц. Максимальная яркость у него — 400 люксов, что очень мало, но типично для IPS-дисплеев. Тач у экрана не лучший, хоть и поддерживает 10 касаний.
Сканер отпечатков у новинки работает хорошо, а при разблокировке по лицу вам придётся держать телефон прямо перед собой (под углом он распознаёт плохо).
Работает Redmi 13C на процессоре MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти — 4/6/8 ГБ, внутренней — 128/256 ГБ. Работает смартфон на базе Android 13, обновления приходят, но с ними появляются на устройстве всё новые проблемы.
Существуют модели Xiaomi Redmi 13C как с NFC, так и без этого модуля. GPS определяет местоположение довольно долго.
Ёмкость аккумулятора у Redmi 13C — 5000 мА*ч, в тесте батареи он выдал 6 часов 53 минуты работы экрана. Заряжается он также 2 часа 17 минут.
Играть на Xiaomi Redmi 13C неудобно. Тач работает плохо, а через 15 минут смартфон ещё из-за нагрева сбрасывает яркость.
В целом тормозит смартфон не так сильно, но и быстрым его назвать нельзя. Основная камера у него имеет 50 МП, есть ещё макро на 2 МП и вспомогательный сенсор. Записывать видео вы максимум на основной и фронтальный модуль сможете в 1080p 30 к/с. Сама фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Вывод
К сожалению, на некоторых моделях Xiaomi Redmi 13C с AliExpress нет модуля NFC. Тем не менее за примерно 9 тысяч рублей вы получите неплохую камеру, автономность, Type-C, бесШИМный экран, поддержку двух SIM-карт с картой памяти. Конечно, зарядка займёт примерно два часа, но за такие деньги по характеристикам этот смартфон очень хороший.