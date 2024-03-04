Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 13C

Ведущий YouTube-канала перечислил основные характеристики нового Xiaomi Redmi 13C и проверил его в работе.

Поставляется Xiaomi Redmi 13C вместе с кратким руководством, ключом для извлечения слота для SIM-карт и карты памяти до 1 ТБ, кабель USB-C. Блока питания, защитной плёнки на экране и чехла в комплекте нет. Поддерживает устройство зарядку максимум на 18 Вт.

Естественно, стерео у Redmi 13C нет — только моно. Звучание — самое обычное. Экран на этом смартфоне имеет матрицу IPS, диагональ 6,74 дюйма, разрешение 1600×720, частоту обновления — до 90 Гц. Максимальная яркость у него — 400 люксов, что очень мало, но типично для IPS-дисплеев. Тач у экрана не лучший, хоть и поддерживает 10 касаний.

Сканер отпечатков у новинки работает хорошо, а при разблокировке по лицу вам придётся держать телефон прямо перед собой (под углом он распознаёт плохо).

Работает Redmi 13C на процессоре MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти — 4/6/8 ГБ, внутренней — 128/256 ГБ. Работает смартфон на базе Android 13, обновления приходят, но с ними появляются на устройстве всё новые проблемы.

Существуют модели Xiaomi Redmi 13C как с NFC, так и без этого модуля. GPS определяет местоположение довольно долго.

Ёмкость аккумулятора у Redmi 13C — 5000 мА*ч, в тесте батареи он выдал 6 часов 53 минуты работы экрана. Заряжается он также 2 часа 17 минут.

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Польза NET

Играть на Xiaomi Redmi 13C неудобно. Тач работает плохо, а через 15 минут смартфон ещё из-за нагрева сбрасывает яркость.

В целом тормозит смартфон не так сильно, но и быстрым его назвать нельзя. Основная камера у него имеет 50 МП, есть ещё макро на 2 МП и вспомогательный сенсор. Записывать видео вы максимум на основной и фронтальный модуль сможете в 1080p 30 к/с. Сама фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Вывод