Орнитолог из США увидел 10 тысяч видов птиц

Орнитолог-любитель Питер Кестнер из США смог увидеть представителей 10 тысяч видов птиц. Это достижение стало первым во всем мире.

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Кестнер наблюдает за птицами на протяжении нескольких десятилетий и за это время побывал во многих странах. Важная веха была достигнута на острове Минданао (Филиппины). Орнитолог заметил на дороге к водопаду Тинуй-ан оранжевобокую пауколовку (Arachnothera flammifera). Она кормилась в зарослях геликонии.

Эксперты отметили, что Питеру удалось увидеть 90% всех пернатых в мире (общее число видов птиц на планете оценивается в 11 194).

В 1986 году Кестнер стал первым орнитологом, увидевшим представителя каждого из известных тогда семейств птиц. В 1989 году он сам открыл новый вид, который назвали в честь него – Grallaria kaestneri.

Сам орнитолог полагал, что достигнет рекорда во второй половине 2024 года. Но ему удалось добиться этого досрочно благодаря результативным поездкам в Индонезию и Бразилию, сообщает портал BirdGides.