Российские ученые вырастили в графене алмазные наноструктуры
Специалисты из Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Москва), Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск) и Объединенного института ядерных исследований (Дубна) получили двумерный композит на основе графена с включениями наноалмазов. Об этом сообщает RT.
Новый материал сочетает одновременно свойства графена и алмаза: он легок и способен проводить ток, как первый, и столь же прочен, как второй. По словам разработчиков, такой материал может найти применение в космической отрасли, авиастроении, автомобильной промышленности и при разработке биомедицинских устройств.
Для создания нового композита ученые облучили пленки графена пучком ионов высокой энергии. Под действием быстрых и тяжелых ионов в определенных областях образовались алмазные кристаллы размерами до десятков нанометров.
Полученный 2D-материал сочетает в себе преимущества графена и алмаза, но его механические свойства требуют дальнейшего изучения. Ученые планируют подробнее изучить механизмы образования алмазов в графене и их электронные свойства, чтобы раскрыть весь потенциал созданного материала.