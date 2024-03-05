Российские ученые вырастили в графене алмазные наноструктуры

Специалисты из Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Москва), Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН (Новосибирск) и Объединенного института ядерных исследований (Дубна) получили двумерный композит на основе графена с включениями наноалмазов. Об этом сообщает RT.

Новый материал сочетает одновременно свойства графена и алмаза: он легок и способен проводить ток, как первый, и столь же прочен, как второй. По словам разработчиков, такой материал может найти применение в космической отрасли, авиастроении, автомобильной промышленности и при разработке биомедицинских устройств.

Для создания нового композита ученые облучили пленки графена пучком ионов высокой энергии. Под действием быстрых и тяжелых ионов в определенных областях образовались алмазные кристаллы размерами до десятков нанометров.