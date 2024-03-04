Исходный код шпионского софта Pegasus обязали передать WhatsApp

Суд в США обязал израильскую компанию NSO Group выдать исходный код шпионского софта Pegasus разработчикам WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).

Meta (признана экстремистской и запрещена в России) подала в суд на NSO Group ещё в октябре 2019 года. Теперь решение американского суда ознаменовало победу интернет-гиганта.

Как утверждала корпорация Цукерберга, инфраструктура NSO Group использовалась для распространения шпиона, который в период с апреля по май проник на 1400 мобильных устройств.

В этих атаках фигурировала уязвимость под идентификатором CVE-2019-3568 (переполнение буфера в WhatsApp VoIP), получившая 9,8 балла по шкале CVSS.

В 2021 году США наложили санкции на NSO Group за разработку кибероружия и продажу его властям других стран, которые якобы использовали эти инструменты для слежки за журналистами, бизнесменами, активистами и т. п.

Согласно недавно опубликованным судебным документам, NSO Group предлагали предоставить исчерпывающую информацию о функциональности шпионского софта Pegasus.