Исходный код шпионского софта Pegasus обязали передать WhatsApp
Суд в США обязал израильскую компанию NSO Group выдать исходный код шпионского софта Pegasus разработчикам WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена).
Meta (признана экстремистской и запрещена в России) подала в суд на NSO Group ещё в октябре 2019 года. Теперь решение американского суда ознаменовало победу интернет-гиганта.
Как утверждала корпорация Цукерберга, инфраструктура NSO Group использовалась для распространения шпиона, который в период с апреля по май проник на 1400 мобильных устройств.
В этих атаках фигурировала уязвимость под идентификатором CVE-2019-3568 (переполнение буфера в WhatsApp VoIP), получившая 9,8 балла по шкале CVSS.
В 2021 году США наложили санкции на NSO Group за разработку кибероружия и продажу его властям других стран, которые якобы использовали эти инструменты для слежки за журналистами, бизнесменами, активистами и т. п.
Согласно недавно опубликованным судебным документам, NSO Group предлагали предоставить исчерпывающую информацию о функциональности шпионского софта Pegasus.
Напомним, в январе специалисты «Лаборатории Касперского» создали утилиту для обнаружения шпиона Pegasus на iPhone. Инструмент ищет ранее неизвестные следы в Shutdown.log. Помимо Pegasus, она может найти шпионские программы Reign и Predator.