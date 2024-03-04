В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
Началась операция по вывозу обломков ракеты-носителя «Союз-2» в Вилюйском районе Якутии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной Службы спасения.
Спасатели, оборудованные необходимым инструментом для распиливания и вывоза обломков ракеты-носителя, занимаются вывозом отделяемых частей ракеты. Один из обломков ракеты (горючий бак) был обнаружен в ходе облета рабочей группой, а 2 марта распиленные обломки весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку и эвакуированы.
После нумерации и фиксации представителями АО «ЦЭНКИ» обломки упаковываются в транспортные контейнеры для последующей утилизации.
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», гидрометеорологическим аппаратом «Метеор-М» №2-4, 17 российскими и одним иранским малыми спутниками была запущена 29 февраля во время первого в этом году пуска с космодрома Восточный.
До этого в «Роскосмосе» анонсировали запуск трех экспериментальных спутников разведки.
Также ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», сообщила, что мощности предприятий позволяют к 2036 году вывести на орбиту свыше двух тысяч беспилотников.