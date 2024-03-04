Эксперт рассказал, как солнечные вспышки повлияют на Землю

По мнению эксперта, надвигающаяся на Землю магнитная буря способна вернуть человечество в Средневековье, когда не было множества технологий. Он отметил, что нынешний год станет пиком многолетнего цикла солнечной активности. Вспышки на Солнце способны нарушить работу спутников и разрушить электросеть.

Кроме того, учеными уже была зафиксирована сильная вспышка. Она не нанесла большого ущерба, но специалисты посчитали, что с возрастанием солнечной активности усиливается и угроза для человечества. Медиавилла сравнил возможные события с тем, что произошло в 1859 году, когда геомагнитная буря нарушила работу телеграфных линий. Он добавил, что в настоящее время ущерб может быть намного серьезнее, так как люди тесно связаны с электричеством, пишет газета El Pais.