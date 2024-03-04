Эксперт рассказал, как солнечные вспышки повлияют на Землю

Разрушение электросети на всей планете может быть одним из последствий глобальной катастрофы, которая вызвана мощными вспышками на Солнце. Об этом сообщил популяризатор науки Даниэль Медиавилла.
По мнению эксперта, надвигающаяся на Землю магнитная буря способна вернуть человечество в Средневековье, когда не было множества технологий. Он отметил, что нынешний год станет пиком многолетнего цикла солнечной активности. Вспышки на Солнце способны нарушить работу спутников и разрушить электросеть.
Кроме того, учеными уже была зафиксирована сильная вспышка. Она не нанесла большого ущерба, но специалисты посчитали, что с возрастанием солнечной активности усиливается и угроза для человечества. Медиавилла сравнил возможные события с тем, что произошло в 1859 году, когда геомагнитная буря нарушила работу телеграфных линий. Он добавил, что в настоящее время ущерб может быть намного серьезнее, так как люди тесно связаны с электричеством, пишет газета El Pais.
Ранее гиперактивное солнечное пятно, которое уже вызвало серию вспышек на Солнце, продолжило увеличиваться. Оно было направлено прямо к Земле. Ученые предупредили о высоком риске нового извержения, способного вызвать разрушительные последствия на нашей планете.