В Госдуме допустили блокировку «Википедии» из-за статьи о VPN
«Википедию» могут заблокировать в России, рассказал RT зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Он уточнил, что одна из статей популярной онлайн-энциклопедии нарушает закон о запрете популяризации VPN.
Парламентарий отметил, что одна из статей не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять.
«[Это] полностью соответствует критериям блокировки[], которые недавно озвучил Роскомнадзор», — констатировал Горелкин.
Напомним, что с 1 марта ведомство начало блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что блокировка «Википедии» возможна только после создания отечественного аналога.
Хинштейн подчеркнул, что в Wiki почти 2 млн статей, из них вызывают обоснованные претензии у соответствующих органов «лишь нескольких сотен».