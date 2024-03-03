В Госдуме допустили блокировку «Википедии» из-за статьи о VPN

«Википедию» могут заблокировать в России, рассказал RT зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Он уточнил, что одна из статей популярной онлайн-энциклопедии нарушает закон о запрете популяризации VPN.

Парламентарий отметил, что одна из статей не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять.

«[Это] полностью соответствует критериям блокировки[], которые недавно озвучил Роскомнадзор», — констатировал Горелкин.

Напомним, что с 1 марта ведомство начало блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что блокировка «Википедии» возможна только после создания отечественного аналога.