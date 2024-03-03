Богомолов отметил роль искусственного интеллекта в театральном искусстве

"Через пять дней я даю им такое задание. Они говорят - мы не успеем, нам надо месяца два работать. На следующее утро пришел - ролик готов. Они говорят - а мы рискнули и с искусственным интеллектом отработали. Невероятный эффект. И я прямо им говорю - ребята, начинаем все это осваивать, начинаем с этим работать. Потому что возможности будущего огромные", - сказал он.