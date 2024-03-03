Стало известно о переносе запуска Crew Dragon к МКС с российским космонавтом

Сильный ветер сделал невозможным запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту 2 марта. Его перенесли на 3 марта, сообщила в субботу компания SpaceX.

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"Мы отказались от сегодняшнего запуска [миссии] Crew-8 из-за сильного ветра, - говорится в сообщении на странице SpaceX в X (ранее Twitter). - Теперь старт намечен на воскресенье, 3 марта".

Планируется, что ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартует к МКС в 22:53 по времени восточного побережья (06:53 мск 4 марта).

В состав экипажа, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.