В Польше найдены артефакты, которые дополнят историю славян

Археологи и антропологи из Лодзинского университета обнаружили в деревне Папово Бискупье (Польша) артефакты, которые способны дополнить историю славян. Исследовательская работа опубликована в журнале Antiquity.

Перед этим все полагали, что славяне пришли на территорию современной Польши лишь во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Но хорошо сохранившиеся человеческие останки, которые нашли ученые на дне «озера костей», указывают на другую информацию, что люди там обитали уже 1000–450 лет до нашей эры.

По предположениям ученых, данные останки принадлежат представителям лужицкой культуры, в которой практиковались жертвы приношения.

По словам экспертов, «озеро костей» некогда представляло собой неглубокий водоем, а где-то в конце XIX – начале XX века оно было осушено.

Далее ученые планируют по остаткам ДНК определить, как выглядели и кем были люди, проживающие на территории Польши. Затем они выяснят, как они скончались.

Сегодняшняя гипотеза ученых гласит, что их все же не приносили в жертву, так как на костях отсутствуют характерные следы. При этом антропологов смущает фрагментарность останков.