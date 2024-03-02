ИИ обошел человека в «оригинальности» в творческих тестах

Новое исследование проливает свет на развивающиеся возможности искусственного интеллекта, особенно в сфере творчества. Исследователи из Университета Арканзаса сопоставили ChatGPT 4 со 151 человеком в серии тестов, предназначенных для измерения дивергентного мышления. Дивергентное мышление — это способность генерировать уникальные решения и мыслить нестандартно.

ChatGPT-4 одержал победу, продемонстрировав более высокий уровень оригинальности и проработанности своих ответов по сравнению с человеческими участниками. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, использовались три теста.

Участники проводили «мозговой штурм», предлагая креативные варианты использования повседневных предметов, таких как веревка или вилка.

Участники представляли себе возможные исходы гипотетических ситуаций, например «Что, если бы людям больше не нужен был сон?».

Участники составляли список существительных с максимальным семантическим различием друг от друга. (например, «собака» против «онтологии»).