Депутат рассказал, запретят ли полностью в России сервисы VPN

Сервисы VPN не будут полностью запрещены на территории России, несмотря на опасность утечки персональных данных пользователей при их использовании. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

«VPN может использоваться и в мирных целях. Например, подобные сервисы часто берутся на вооружение российскими компаниями, чтобы обезопасить внутрикорпоративную связь. Так что никто ничего блокировать не намерен», — сообщил Кирьянов в беседе с «Ридус».

Он также заметил, что запрещать технологии — это «средневековый подход инквизиторов».

Однако Кирьянов предупредил, что бездумное использование VPN может привести к утечке персональных данных. Кроме того, по его словам, сомнительные сервисы дают доступ к запрещенным ресурсам, поэтому бороться с ними нужно.